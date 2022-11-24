Форвард молодежной сборной Украины: «Есть мечта попасть на Евро»

Нападающий молодежной сборной Украины Алексей Кащук прокомментировал ничью с Грузией U-21 в товарищеском матче:

«Получилась довольно хорошая комбинация. Счастлив, что удалось забить. Жаль, что мы не победили, но полагаю, наши победы впереди. В общем, сбор прошел довольно хорошо и положительно, несмотря на то, что было мало времени и совсем новая команда.

Все ребята проделали свою работу на сто процентов. Как и у каждого футболиста, у меня есть мечта попасть на Евро. Буду делать все от меня зависящее, чтобы войти в список».

Отметим, что в матче с Грузией Кащук отметился голом. К слову, Алексей играет за азербайджанский «Сабах» Баку.