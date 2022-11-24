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  4. Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 12:21 |
166
1

Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»

Легендарный игрок про атмосферу в сборной

24 ноября 2022, 12:21 |
166
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Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Защитник сборной Бразилии по футболу 39-летний Дани Алвес поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Бразилия исторически всегда была фаворитом чемпионатов мира. Мы терпели неудачи в последние годы, но теперь мы создали команду с очень толстой кожей, по человеческим качествам это лучшая раздевалка в Бразилии за долгое время».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник 1News Brasil
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Сергей Долина
У Сербії, теж гарна команда.
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