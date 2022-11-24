Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»
Легендарный игрок про атмосферу в сборной
В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Защитник сборной Бразилии по футболу 39-летний Дани Алвес поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Бразилия исторически всегда была фаворитом чемпионатов мира. Мы терпели неудачи в последние годы, но теперь мы создали команду с очень толстой кожей, по человеческим качествам это лучшая раздевалка в Бразилии за долгое время».
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