Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Защитник сборной Бразилии по футболу 39-летний Дани Алвес поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Бразилия исторически всегда была фаворитом чемпионатов мира. Мы терпели неудачи в последние годы, но теперь мы создали команду с очень толстой кожей, по человеческим качествам это лучшая раздевалка в Бразилии за долгое время».