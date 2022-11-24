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  4. Гави стал самым молодым бомбардиром чемпионатов мира с 1958 года
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 11:48 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:59
326
0

Гави стал самым молодым бомбардиром чемпионатов мира с 1958 года

Хавбек испанцев забил Коста-Рике в 18 лет 110 дней

24 ноября 2022, 11:48 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:59
326
0
Гави стал самым молодым бомбардиром чемпионатов мира с 1958 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави (слева)

Полузащитник сборной Испании Гави стал одним из самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира. Свой автограф в воротах 35-летнего голкипера Коста-Рики он поставил в 18 лет 110 дней.

В более юном возрасте забивали на мундиалях только бразилец Пеле на ЧМ-1958 и мексиканец Мануэль Росас на ЧМ-1930

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры финальных турниров ЧМ

Возраст

Игрок

Сборная

ЧМ

17 лет 239 дней

ПЕЛЕ

Бразилия

1958

18 лет 93 дня

Мануэль РОСАС

Мексика

1930

18 лет 110 дней

ГАВИ

Испания

2022

18 лет 190 дней

Майкл ОУЭН

Англия

1998

18 лет 203 дня

Николае КОВАЧ

Румыния

1930

18 лет 231 день

Дмитрий СЫЧЕВ

Россия

2002

18 лет 357 дней

Лионель МЕССИ

Аргентина

2006

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

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Источник Sport.ua
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