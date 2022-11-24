Гави стал самым молодым бомбардиром чемпионатов мира с 1958 года
Хавбек испанцев забил Коста-Рике в 18 лет 110 дней
Полузащитник сборной Испании Гави стал одним из самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира. Свой автограф в воротах 35-летнего голкипера Коста-Рики он поставил в 18 лет 110 дней.
В более юном возрасте забивали на мундиалях только бразилец Пеле на ЧМ-1958 и мексиканец Мануэль Росас на ЧМ-1930
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры финальных турниров ЧМ
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ
|
17 лет 239 дней
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
1958
|
18 лет 93 дня
|
Мануэль РОСАС
|
Мексика
|
1930
|
18 лет 110 дней
|
ГАВИ
|
Испания
|
2022
|
18 лет 190 дней
|
Майкл ОУЭН
|
Англия
|
1998
|
18 лет 203 дня
|
Николае КОВАЧ
|
Румыния
|
1930
|
18 лет 231 день
|
Дмитрий СЫЧЕВ
|
Россия
|
2002
|
18 лет 357 дней
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
2006
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