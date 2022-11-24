Гави стал самым молодым бомбардиром чемпионатов мира с 1958 года

Полузащитник сборной Испании Гави стал одним из самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира. Свой автограф в воротах 35-летнего голкипера Коста-Рики он поставил в 18 лет 110 дней.

В более юном возрасте забивали на мундиалях только бразилец Пеле на ЧМ-1958 и мексиканец Мануэль Росас на ЧМ-1930

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры финальных турниров ЧМ

Возраст Игрок Сборная ЧМ 17 лет 239 дней ПЕЛЕ Бразилия 1958 18 лет 93 дня Мануэль РОСАС Мексика 1930 18 лет 110 дней ГАВИ Испания 2022 18 лет 190 дней Майкл ОУЭН Англия 1998 18 лет 203 дня Николае КОВАЧ Румыния 1930 18 лет 231 день Дмитрий СЫЧЕВ Россия 2002 18 лет 357 дней Лионель МЕССИ Аргентина 2006

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