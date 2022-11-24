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  4. Фернандо САНТУШ: «Нас опять называют Золотое поколение»
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 12:10 |
299
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Фернандо САНТУШ: «Нас опять называют Золотое поколение»

Наставник португальцев про готовность к ЧМ

24 ноября 2022, 12:10 |
299
0
Фернандо САНТУШ: «Нас опять называют Золотое поколение»
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группового раунда чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Португалии и Ганы. Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Наставник португальской команды Фернанду Сантуш оценил шансы Португалии на победу на ЧМ-2022.

«Это наша мечта и цель. У нас есть все, чтобы побороться за победу. Это мы и собираемся сделать. Это не самонадеянность, а лишь уверенность в силе нашей команды.

Я уже слышал все эти слова про лучшую команду турнира в 1989-м и 1991-м (тогда Португалия выиграла ЧМ U20, ту команду называли «Золотым поколением». Я уверен в игроках. Теперь от меня зависит то, чтобы они чувствовали себя комфортно».

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Источник A Bola
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