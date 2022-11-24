Фернандо САНТУШ: «Нас опять называют Золотое поколение»

В четверг, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группового раунда чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Португалии и Ганы. Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Наставник португальской команды Фернанду Сантуш оценил шансы Португалии на победу на ЧМ-2022.

«Это наша мечта и цель. У нас есть все, чтобы побороться за победу. Это мы и собираемся сделать. Это не самонадеянность, а лишь уверенность в силе нашей команды.

Я уже слышал все эти слова про лучшую команду турнира в 1989-м и 1991-м (тогда Португалия выиграла ЧМ U20, ту команду называли «Золотым поколением». Я уверен в игроках. Теперь от меня зависит то, чтобы они чувствовали себя комфортно».

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.