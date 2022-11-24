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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 11:29 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:46
530
1

Хатчинсон стал самым старшим полевым игроком в истории ЧМ после Роже Милла

Матч против Бельгии капитан канадцев отыграл в 39 лет 288 дней

24 ноября 2022, 11:29 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:46
530
1
Хатчинсон стал самым старшим полевым игроком в истории ЧМ после Роже Милла
Getty Images/Global Images Ukraine. Атиба Хатчинсон

Атиба Хатчинсон стал одним из самых старших игроков в истории чемпионатов мира. Матч против Бельгии (0:1) капитан сборной Канады провел в 39 лет 288 дней. В более «почтенном» возрасте выступали в финальных турнирах ЧМ только 9 футболистов, а среди полевых игроков и вовсе один – камерунец Роже Милла.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные полевые игроки финальных турниров чемпионатов мира

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

42 года 39 дней

Роже МИЛЛА

Камерун

28.06.1994

Россия

1:6

39 лет 288 дней

Атиба ХАТЧИНСОН

Канада

23.11.2022

Бельгия

0:1

39 лет 260 дней

Анхель ЛАБРУНА

Аргентина

15.06.1958

Чехословакия

1:6

39 лет 145 дней

Стенли МЭТТЬЮЗ

Англия

26.06.1954

Уругвай

2:4

39 лет 139 дней

Рафаэль МАРКЕС

Мексика

02.07.2018

Бразилия

0:2

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Источник Sport.ua
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Ivan Oleksandrov
Статистика свідчить, що з такими "старими" у складі тільки програють
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