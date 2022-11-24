Хатчинсон стал самым старшим полевым игроком в истории ЧМ после Роже Милла
Матч против Бельгии капитан канадцев отыграл в 39 лет 288 дней
Атиба Хатчинсон стал одним из самых старших игроков в истории чемпионатов мира. Матч против Бельгии (0:1) капитан сборной Канады провел в 39 лет 288 дней. В более «почтенном» возрасте выступали в финальных турнирах ЧМ только 9 футболистов, а среди полевых игроков и вовсе один – камерунец Роже Милла.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные полевые игроки финальных турниров чемпионатов мира
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
42 года 39 дней
|
Роже МИЛЛА
|
Камерун
|
28.06.1994
|
Россия
|
1:6
|
39 лет 288 дней
|
Атиба ХАТЧИНСОН
|
Канада
|
23.11.2022
|
Бельгия
|
0:1
|
39 лет 260 дней
|
Анхель ЛАБРУНА
|
Аргентина
|
15.06.1958
|
Чехословакия
|
1:6
|
39 лет 145 дней
|
Стенли МЭТТЬЮЗ
|
Англия
|
26.06.1954
|
Уругвай
|
2:4
|
39 лет 139 дней
|
Рафаэль МАРКЕС
|
Мексика
|
02.07.2018
|
Бразилия
|
0:2
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