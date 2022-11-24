Хатчинсон стал самым старшим полевым игроком в истории ЧМ после Роже Милла

Атиба Хатчинсон стал одним из самых старших игроков в истории чемпионатов мира. Матч против Бельгии (0:1) капитан сборной Канады провел в 39 лет 288 дней. В более «почтенном» возрасте выступали в финальных турнирах ЧМ только 9 футболистов, а среди полевых игроков и вовсе один – камерунец Роже Милла.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные полевые игроки финальных турниров чемпионатов мира

Возраст Игрок Сборная Дата Соперник Счет 42 года 39 дней Роже МИЛЛА Камерун 28.06.1994 Россия 1:6 39 лет 288 дней Атиба ХАТЧИНСОН Канада 23.11.2022 Бельгия 0:1 39 лет 260 дней Анхель ЛАБРУНА Аргентина 15.06.1958 Чехословакия 1:6 39 лет 145 дней Стенли МЭТТЬЮЗ Англия 26.06.1954 Уругвай 2:4 39 лет 139 дней Рафаэль МАРКЕС Мексика 02.07.2018 Бразилия 0:2

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