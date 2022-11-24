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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 11:06 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:19
27
0

Джака против Онаны и Шупо-Мотинга. Швейцария и Камерун назвали составы

Команды встретятся в 1-м туре ЧМ-2022

24 ноября 2022, 11:06 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:19
27
0
Джака против Онаны и Шупо-Мотинга. Швейцария и Камерун назвали составы
ФИФА

В 12:00 по киевскому времени начнется поединок 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Швейцарии и Камеруна. Игра состоится в Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб».

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Шакири, Джака, Фройлер, Соу, Варгас, Эмболо.

Камерун: Онана, Фаи, Н’Кулу, Кастеллетто, Толо, Ангисса, Гвет, Онгла, Шупо-Мотинг, Токо-Экамби, Мбемо.

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Источник Sport.ua
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