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24 ноября 2022, 11:27 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:29
219
0

Глава ФФ Норвегии: «Не уверены, что Инфантино – необходимый лидер»

Лизе Клавенес – о действующем президенте Международной федерации футбола

24 ноября 2022, 11:27 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:29
219
0
Глава ФФ Норвегии: «Не уверены, что Инфантино – необходимый лидер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенес признался в желании найти альтернативного кандидата на пост главы ФИФА, который сейчас занимает Джанни Инфантино.

«Мы в норвежской федерации предприняли много попыток поговорить с теми, кто мог быть оппозиционными кандидатами. Но сейчас есть 207 стран из 211, поддерживающих Инфантино.

В последние несколько недель использовалась неуважительная возможность показать, что ФИФА и Инфантино базируют свое руководство на универсальных правах человека, но скорее была сведена вся обоснованная критика вокруг чемпионата мира к банальным западным двойным стандартам.

В ФФН мы не уверены, что Инфантино является лидером, который должен вести нас вперед. К сожалению, ни одна из конфедераций не выдвинула контркандидата к конечному сроку, поэтому Инфантино, к сожалению, является единственным кандидатом (на пост президента ФИФА - прим.)», - заявил Клавенес.

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