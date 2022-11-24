Глава ФФ Норвегии: «Не уверены, что Инфантино – необходимый лидер»

Президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенес признался в желании найти альтернативного кандидата на пост главы ФИФА, который сейчас занимает Джанни Инфантино.

«Мы в норвежской федерации предприняли много попыток поговорить с теми, кто мог быть оппозиционными кандидатами. Но сейчас есть 207 стран из 211, поддерживающих Инфантино.

В последние несколько недель использовалась неуважительная возможность показать, что ФИФА и Инфантино базируют свое руководство на универсальных правах человека, но скорее была сведена вся обоснованная критика вокруг чемпионата мира к банальным западным двойным стандартам.

В ФФН мы не уверены, что Инфантино является лидером, который должен вести нас вперед. К сожалению, ни одна из конфедераций не выдвинула контркандидата к конечному сроку, поэтому Инфантино, к сожалению, является единственным кандидатом (на пост президента ФИФА - прим.)», - заявил Клавенес.