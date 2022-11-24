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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 10:52 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:26
3645
0

Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине

Все оказалось довольно просто

24 ноября 2022, 10:52 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:26
3645
0
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину в матче первого тура ЧМ-2022 (2:1). После одного из игровых эпизодов центральный защитник Саудовской Аравии Али Аль-Болеахи подошел к Лионелю Месси, и дважды шлепнул аргентинца по спине.

После игры у Аль-Булайхи спросили, что он сказал Месси. «Я сказал ему, что они не выиграют», – ответил игрок с улыбкой.

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Источник Sport.ua
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