Чемпионат мира24 ноября 2022, 10:52 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:26
3645
0
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Все оказалось довольно просто
24 ноября 2022, 10:52 | Обновлено 24 ноября 2022, 11:26
3645
0
Сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину в матче первого тура ЧМ-2022 (2:1). После одного из игровых эпизодов центральный защитник Саудовской Аравии Али Аль-Болеахи подошел к Лионелю Месси, и дважды шлепнул аргентинца по спине.
После игры у Аль-Булайхи спросили, что он сказал Месси. «Я сказал ему, что они не выиграют», – ответил игрок с улыбкой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 24 ноября 2022, 11:44 0
Баскетболист отправился на легионерские хлеба
Футбол | 24 ноября 2022, 12:26 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Футбол | 24.11.2022, 01:10
Футбол | 23.11.2022, 16:59
Футбол | 23.11.2022, 17:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2022, 23:40
23.11.2022, 02:40 2
22.11.2022, 17:42
22.11.2022, 11:00 29
23.11.2022, 10:35 4
22.11.2022, 10:05 6
23.11.2022, 09:03 5
22.11.2022, 16:02 25