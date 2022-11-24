Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Ливерпуля раскритиковал Саутгейта за поступок в матче с Ираном
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 24 ноября 2022, 10:25
918
0

Экс-тренер Ливерпуля раскритиковал Саутгейта за поступок в матче с Ираном

Грэм Сунесс не стал молчать

24 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 24 ноября 2022, 10:25
918
0
Экс-тренер Ливерпуля раскритиковал Саутгейта за поступок в матче с Ираном
Getty Images/Global Images Ukraine

69-летний шотландец Грэм Сунесс, который в свое время работал с «Ливерпулем», «Саутгемптоном», «Бенфикой» и «Ньюкаслом», заявил, что в игре 1-го тура с Ираном (6:2) главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен был немедленно заменить нападающего Гарри Кейна после полученного повреждения. Как известно, форвард, получив болезненный удар по лодыжке на 48-й минуте, остался в игре до 75-й минуты.

«Он ненадолго остался лежать, он не был в порядке, Гарри осторожно наступал на эту ногу. Я сразу понял, что его нужно сейчас же заменить. Это случилось на 48-й минуте, и он ушел с поля на 75-й. Он 27 минут бегал с такой лодыжкой.

До приезда в Катар я уже писал об этом турнире, и я правда думаю, что Англия сможет далеко зайти, если Гарри забьет много голов. Я не уверен, кто еще сможет обеспечить голы против сильных команд, если не он», – заявил Сунесс.

Сборная Англии следующий матч на ЧМ-2022 проведет 25 ноября с командой США.

По теме:
Тренер Польши сравнил Левандовски с Платини и Марадоной
Джака против Онаны и Шупо-Мотинга. Швейцария и Камерун назвали составы
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Грэм Сунесс ЧМ-2022 по футболу сборная Англии по футболу Англия - Иран Гарри Кейн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
Футбол | 24 ноября 2022, 07:51 0
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»

Немецкий голкипер – об акции сборной перед игрой с Японией

Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК
Хоккей | 23 ноября 2022, 12:40 0
Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК
Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК

Георгий Зубко считает, что нужны прозрачные и честные перевыборы

Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун
Футбол | 24.11.2022, 06:20
Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун
Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
Футбол | 23.11.2022, 16:06
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Футбол | 23.11.2022, 17:53
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
22.11.2022, 16:02 25
Футбол
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
23.11.2022, 08:07 5
Футбол
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
22.11.2022, 13:11 3
Футбол
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – зрелищный турнир по CS:GO уже начат
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – зрелищный турнир по CS:GO уже начат
23.11.2022, 11:45
Киберспорт
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
22.11.2022, 14:08 64
Футбол
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
23.11.2022, 10:35 4
Бокс
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
22.11.2022, 14:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности