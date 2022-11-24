Экс-тренер Ливерпуля раскритиковал Саутгейта за поступок в матче с Ираном

69-летний шотландец Грэм Сунесс, который в свое время работал с «Ливерпулем», «Саутгемптоном», «Бенфикой» и «Ньюкаслом», заявил, что в игре 1-го тура с Ираном (6:2) главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен был немедленно заменить нападающего Гарри Кейна после полученного повреждения. Как известно, форвард, получив болезненный удар по лодыжке на 48-й минуте, остался в игре до 75-й минуты.

«Он ненадолго остался лежать, он не был в порядке, Гарри осторожно наступал на эту ногу. Я сразу понял, что его нужно сейчас же заменить. Это случилось на 48-й минуте, и он ушел с поля на 75-й. Он 27 минут бегал с такой лодыжкой.

До приезда в Катар я уже писал об этом турнире, и я правда думаю, что Англия сможет далеко зайти, если Гарри забьет много голов. Я не уверен, кто еще сможет обеспечить голы против сильных команд, если не он», – заявил Сунесс.

Сборная Англии следующий матч на ЧМ-2022 проведет 25 ноября с командой США.