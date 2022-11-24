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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 10:05 | Обновлено 24 ноября 2022, 10:40
408
0

Грустный рекорд. Коста-Рика ни разу не ударила по воротам

Она повторила свой антирекорд

24 ноября 2022, 10:05 | Обновлено 24 ноября 2022, 10:40
408
0
Грустный рекорд. Коста-Рика ни разу не ударила по воротам
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. Испания одержала самую крупную победу на мундиалях. Но свой рекорд есть и у Коста-Рики.

За всю встречу подопечные Фернандо Суареса не сумели нанести ни одного удара по воротам. Это всего лишь второй такой случай с 1966 года в истории.

Ранее матч на ЧМ без ударов по воротам прошел также с участием сборной Коста-Рики. В 1990 году эта команда уступила Бразилии (0:1).

В следующем туре ЧМ-2022 по футболу национальная команда Испании встретится с Германией, а Коста-Рика проведет матч с Японией.

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Источник Sport.ua
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