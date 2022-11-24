Тренер Канады вошел в историю футбола
Он тренировал мужские и женские команды на мировых форумах
В среду, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в Группе F между сборными Бельгии и Канады. Игра завершилась минимальной победой бельгийцев со счетом 1:0.
Главный тренер Канады Джон Хердман вошел в историю футбола как единственный специалист, возглавлявший команды на женском и мужском мундиалях.
На чемпионатах мира 2007 и 2011 годов Хердман возглавлял женскую сборную Новой Зеландии. В 2015 году английский специалист главным тренером женской команды Канады. В 2018 году он возглавил Канаду и сумел впервые за 36 лет вывести команду в финальную стадию чемпионата мира.
В следующем туре ЧМ-2022 по футболу национальная команда Бельгии встретится с Марокко, а Канада проведет матч с Хорватией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Ханса-Дитера Флика начала ЧМ-2022 с поражения
Георгий Зубко считает, что нужны прозрачные и честные перевыборы