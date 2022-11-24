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24 ноября 2022, 09:47 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:54
991
0

Тренер Канады вошел в историю футбола

Он тренировал мужские и женские команды на мировых форумах

24 ноября 2022, 09:47 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:54
991
0
Тренер Канады вошел в историю футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в Группе F между сборными Бельгии и Канады. Игра завершилась минимальной победой бельгийцев со счетом 1:0.

Главный тренер Канады Джон Хердман вошел в историю футбола как единственный специалист, возглавлявший команды на женском и мужском мундиалях.

На чемпионатах мира 2007 и 2011 годов Хердман возглавлял женскую сборную Новой Зеландии. В 2015 году английский специалист главным тренером женской команды Канады. В 2018 году он возглавил Канаду и сумел впервые за 36 лет вывести команду в финальную стадию чемпионата мира.

В следующем туре ЧМ-2022 по футболу национальная команда Бельгии встретится с Марокко, а Канада проведет матч с Хорватией.

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Источник Sport.ua
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