Тибо КУРТУА: «Во многом нам необходимо прибавлять»

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением о матче 1-го тура ЧМ-2022 с командой Канады (1:0).

«Они много били, но только три раза ударили в створ. Это была не лучшая наша игра. Во многих составляющих нам необходимо прибавлять. Важно было оставить ворота «сухими» в первой встрече. Они оказали очень сильное давление. Мы этого не ожидали. Было много пространства, но мы не могли сделать последний пас.

Я не видел всю игру Испании (обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. – прим. Sport.ua). Мы совсем немного посмотрели в раздевалке. Я думаю, что Луис Энрике создал очень конкурентоспособную команду», — заявил Куртуа.