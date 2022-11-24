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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 09:39 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:52
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0

Тибо КУРТУА: «Во многом нам необходимо прибавлять»

Бельгийский голкипер – о матче с Канадой

24 ноября 2022, 09:39 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:52
23
0
Тибо КУРТУА: «Во многом нам необходимо прибавлять»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением о матче 1-го тура ЧМ-2022 с командой Канады (1:0).

«Они много били, но только три раза ударили в створ. Это была не лучшая наша игра. Во многих составляющих нам необходимо прибавлять. Важно было оставить ворота «сухими» в первой встрече. Они оказали очень сильное давление. Мы этого не ожидали. Было много пространства, но мы не могли сделать последний пас.

Я не видел всю игру Испании (обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. – прим. Sport.ua). Мы совсем немного посмотрели в раздевалке. Я думаю, что Луис Энрике создал очень конкурентоспособную команду», — заявил Куртуа.

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Источник Marca
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