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ATP
24 ноября 2022, 08:41 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:41
222
0

Надаль обыграл Рууда на старте латиноамериканского турне

Испанец провел матч в Аргентине

24 ноября 2022, 08:41 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:41
222
0
Надаль обыграл Рууда на старте латиноамериканского турне
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд (слева) и Рафаэль Надаль

Экс-лидер мирового тура испанец Рафаэль Надаль, который является 22-кратным победителем турниров Grand Slam, в первом встрече серии выставочных игр в Латинской Америке выясниол отношения с третьей ракеткой планеты норвежцем Каспером Руудом.

Теннисисты сошлись на корте в столице Аргентины – Буэнос-Айресе.

Встреча завершилась победой Надаля в двух сетах.

Как известно, в 2022 году Рафаэль Надаль и Каспер Рууд встречались тет-а-тет в финале Ролан Гаррос и на групповой стадии Итогового турнира в Турине. Оба раза победу праздновал Надаль.

Выставочный матч

Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:6 (10:8), 6:2

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Рафаэль Надаль Каспер Рууд выставочный матч
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Источник Sport.ua
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