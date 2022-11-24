Надаль обыграл Рууда на старте латиноамериканского турне

Экс-лидер мирового тура испанец Рафаэль Надаль, который является 22-кратным победителем турниров Grand Slam, в первом встрече серии выставочных игр в Латинской Америке выясниол отношения с третьей ракеткой планеты норвежцем Каспером Руудом.

Теннисисты сошлись на корте в столице Аргентины – Буэнос-Айресе.

Встреча завершилась победой Надаля в двух сетах.

Как известно, в 2022 году Рафаэль Надаль и Каспер Рууд встречались тет-а-тет в финале Ролан Гаррос и на групповой стадии Итогового турнира в Турине. Оба раза победу праздновал Надаль.

Выставочный матч

Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:6 (10:8), 6:2