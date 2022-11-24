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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 08:18 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:46
752
0

Тренер сборной Канады: «Горжусь тем, что сделали мои игроки»

Джон Хердман – о матче с командой Бельгии

24 ноября 2022, 08:18 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:46
752
0
Тренер сборной Канады: «Горжусь тем, что сделали мои игроки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Хердман

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман дал оценку поединку со сборной Бельгии (0:1) в 1-м туре группового турнира чемпионата мира-2022.

«Мои игроки продемонстрировали, что мы здесь по праву. Наши болельщики тоже были невероятны. Их было немного, но они оживили стадион, и мы увидели, что мы – футбольная нация. Цель заключалась в том, чтобы играть бесстрашно и забить первыми. У нас не получилось, но благодаря ничьей в другом матче судьба плей-офф по-прежнему открыта.

Я действительно горжусь тем, что мои игроки сделали. Мы должны продолжать держаться вместе и верить в успех. Что касается пенальти, то мы надеялись на первый гол Канады. Я горжусь Альфонсо, он взял отвественность, а этого первого гола ждала вся страна. Я горжусь его мужеством. Это был не его вечер, но Куртуа тоже хороший вратарь», – заявил Хердман.

В матчах 2-го тура ЧМ-2022 в группе F сборная Канады сыграет 27 ноября с командой Хорватии, которая стартовала с ничьей 0:0 в игре с Марокко, а марокканцы померятся силами с бельгийцами.

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Источник L'Equipe
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