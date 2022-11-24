Чемпионат мира24 ноября 2022, 05:15 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:16
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Португалия – Гана
Поединок состоится в четверг, 24 ноября
24 ноября 2022, 05:15 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:16
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В четверг, 24 ноября, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Португалии и Ганы.
Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будет транслировать Суспільне и МEGOGO.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.
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