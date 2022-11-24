В четверг, 24 ноября, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Португалии и Ганы.

Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать Суспільне и МEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.