СКРИПНИК: «Шахтер выстрадал скандальную победу благодаря двум пенальти»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Отметим, что в поединке было два пенальти в пользу дончан, один из которых, однако, не был реализован.

«Теперь понятно, зачем «Шахтеру» VAR. Самое досадное поражение в этом году... «Шахтер» выстрадал скандальную победу в УПЛ благодаря двум пенальти», - сказал Скрипник.