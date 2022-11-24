Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СКРИПНИК: «Шахтер выстрадал скандальную победу благодаря двум пенальти»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2022, 03:11 | Обновлено 24 ноября 2022, 03:21
107
0

СКРИПНИК: «Шахтер выстрадал скандальную победу благодаря двум пенальти»

Наставник «Ворсклы» – о поражении от «горняков»

24 ноября 2022, 03:11 | Обновлено 24 ноября 2022, 03:21
107
0
СКРИПНИК: «Шахтер выстрадал скандальную победу благодаря двум пенальти»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Отметим, что в поединке было два пенальти в пользу дончан, один из которых, однако, не был реализован.

«Теперь понятно, зачем «Шахтеру» VAR. Самое досадное поражение в этом году... «Шахтер» выстрадал скандальную победу в УПЛ благодаря двум пенальти», - сказал Скрипник.

По теме:
Шахтер повторил свой же рекорд УПЛ
ЙОВИЧЕВИЧ: 3 часа сидели без света. Думали не о тактике, а упадет ли бомба
Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной
Виктор Скрипник Ворскла Полтава Шахтер Донецк Шахтер - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ворскла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23 ноября 2022, 17:15 0
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча

Обзор матча первого тура ЧМ-2022

ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
Футбол | 23 ноября 2022, 16:06 0
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии

Бундестим нашел оригинальный способ выразить свое мнение

Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой
Футбол | 23.11.2022, 20:01
Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой
Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
Футбол | 23.11.2022, 15:21
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун
Футбол | 23.11.2022, 23:46
Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун
Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
23.11.2022, 15:20 1
Война
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
22.11.2022, 14:08 64
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 20
Футбол
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
23.11.2022, 08:07 5
Футбол
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
23.11.2022, 09:03 4
Футбол
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
22.11.2022, 15:30 20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности