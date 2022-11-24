Украина. Премьер лига24 ноября 2022, 03:11 | Обновлено 24 ноября 2022, 03:21
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СКРИПНИК: «Шахтер выстрадал скандальную победу благодаря двум пенальти»
Наставник «Ворсклы» – о поражении от «горняков»
24 ноября 2022, 03:11 | Обновлено 24 ноября 2022, 03:21
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Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.
Отметим, что в поединке было два пенальти в пользу дончан, один из которых, однако, не был реализован.
«Теперь понятно, зачем «Шахтеру» VAR. Самое досадное поражение в этом году... «Шахтер» выстрадал скандальную победу в УПЛ благодаря двум пенальти», - сказал Скрипник.
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