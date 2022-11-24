Чемпионат мира24 ноября 2022, 02:40 | Обновлено 24 ноября 2022, 03:19
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Швейцария – Камерун
Поединок состоится в четверг, 24 ноября
24 ноября 2022, 02:40 | Обновлено 24 ноября 2022, 03:19
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В четверг, 24 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Швейцарии и Камеруна.
Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Канада.
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