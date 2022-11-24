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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 02:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 02:21
133
0

Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира

Испанцы стали 10-й командой, выигравшей с преимуществом в 7 мячей на Мундиалях

24 ноября 2022, 02:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 02:21
133
0
Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Разгромив Коста-Рику со счетом 7:0, Испания отпраздновала свою седьмую и самую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов мира. Прежний личный рекорд был установлен испанцами 24 года назад, когда в групповом раунде ЧМ-1998 они разнесли в пух и прах Болгарию - 6:1.

Испания стала 10-й командой, которая сумела добиться преимущества в 7 мячей на мундиалях. Последний раз подобный разгром учинила Португалия в матче с КНДР на ЧМ-2010.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Испании на чемпионатах мира

Дата

Стадия

Соперник

Счет

1.

12.06.1986

ГТ

Алжир

3:0

2.

18.06.1986

1/8

Дания

5:1

3.

02.07.1994

1/8

Швейцария

3:0

4.

24.06.1998

ГТ

Болгария

6:1

5.

14.06.2006

ГТ

Украина

4:0

6.

23.06.2014

ГТ

Австралия

3:0

7.

23.11.2022

ГТ

Коста-Рика

7:0

Самые крупные победы на чемпионатах мира

ЧМ

Стадия

Сборная

Соперник

Счет

1982

ГТ

Венгрия

Сальвадор

10:1

1954

ГТ

Венгрия

Корея

9:0

1974

ГТ

Югославия

Заир

9:0

1938

1/4

Швеция

Куба

8:0

1950

ГТ

Уругвай

Боливия

8:0

2002

ГТ

Германия

Сауд. Аравия

8:0

1954

ГТ

Турция

Корея

7:0

1954

ГТ

Уругвай

Шотландия

7:0

1974

ГТ

Польша

Гаити

7:0

2010

ГТ

Португалия

КНДР

7:0

2022

ГТ

Испания

Коста-Рика

7:0
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Источник Sport.ua
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