Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира

Разгромив Коста-Рику со счетом 7:0, Испания отпраздновала свою седьмую и самую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов мира. Прежний личный рекорд был установлен испанцами 24 года назад, когда в групповом раунде ЧМ-1998 они разнесли в пух и прах Болгарию - 6:1.

Испания стала 10-й командой, которая сумела добиться преимущества в 7 мячей на мундиалях. Последний раз подобный разгром учинила Португалия в матче с КНДР на ЧМ-2010.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Испании на чемпионатах мира

Дата Стадия Соперник Счет 1. 12.06.1986 ГТ Алжир 3:0 2. 18.06.1986 1/8 Дания 5:1 3. 02.07.1994 1/8 Швейцария 3:0 4. 24.06.1998 ГТ Болгария 6:1 5. 14.06.2006 ГТ Украина 4:0 6. 23.06.2014 ГТ Австралия 3:0 7. 23.11.2022 ГТ Коста-Рика 7:0

Самые крупные победы на чемпионатах мира