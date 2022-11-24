Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира
Испанцы стали 10-й командой, выигравшей с преимуществом в 7 мячей на Мундиалях
Разгромив Коста-Рику со счетом 7:0, Испания отпраздновала свою седьмую и самую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов мира. Прежний личный рекорд был установлен испанцами 24 года назад, когда в групповом раунде ЧМ-1998 они разнесли в пух и прах Болгарию - 6:1.
Испания стала 10-й командой, которая сумела добиться преимущества в 7 мячей на мундиалях. Последний раз подобный разгром учинила Португалия в матче с КНДР на ЧМ-2010.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы Испании на чемпионатах мира
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
12.06.1986
|
ГТ
|
Алжир
|
3:0
|
2.
|
18.06.1986
|
1/8
|
Дания
|
5:1
|
3.
|
02.07.1994
|
1/8
|
Швейцария
|
3:0
|
4.
|
24.06.1998
|
ГТ
|
Болгария
|
6:1
|
5.
|
14.06.2006
|
ГТ
|
Украина
|
4:0
|
6.
|
23.06.2014
|
ГТ
|
Австралия
|
3:0
|
7.
|
23.11.2022
|
ГТ
|
Коста-Рика
|
7:0
Самые крупные победы на чемпионатах мира
|
ЧМ
|
Стадия
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
1982
|
ГТ
|
Венгрия
|
Сальвадор
|
10:1
|
1954
|
ГТ
|
Венгрия
|
Корея
|
9:0
|
1974
|
ГТ
|
Югославия
|
Заир
|
9:0
|
1938
|
1/4
|
Швеция
|
Куба
|
8:0
|
1950
|
ГТ
|
Уругвай
|
Боливия
|
8:0
|
2002
|
ГТ
|
Германия
|
Сауд. Аравия
|
8:0
|
1954
|
ГТ
|
Турция
|
Корея
|
7:0
|
1954
|
ГТ
|
Уругвай
|
Шотландия
|
7:0
|
1974
|
ГТ
|
Польша
|
Гаити
|
7:0
|
2010
|
ГТ
|
Португалия
|
КНДР
|
7:0
|
2022
|
ГТ
|
Испания
|
Коста-Рика
|
7:0
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