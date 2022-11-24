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Украина. Премьер лига
24 ноября 2022, 01:28 | Обновлено 24 ноября 2022, 01:41
97
0

Шахтер повторил свой же рекорд УПЛ

Домашняя беспроигрышная серия «горняков» в поединках с «Ворсклой» достигла 27 матчей

24 ноября 2022, 01:28 | Обновлено 24 ноября 2022, 01:41
97
0
Шахтер повторил свой же рекорд УПЛ
ФК Шахтер Донецк

«Шахтер», взяв на своем поле верх над «Ворсклой» (3:2) в последнем туре первого круга сезона-2022/23, продлил домашнюю беспроигрышную серию во встречах с полтавчанами до 27 матчей (23 победы и 4 ничьи).

Тем самым горняки повторили свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в баталиях с «Карпатами», причем с теми же показателями - 23 победы и 4 ничьи. К слову, ни «Карпатам», ни «Ворскле» оранжево-черные в родных стенах ни разу еще не проигрывали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии с одним соперником

Серия

Клуб

Соперник

Период

27*

(+23=4)

Шахтер

Карпаты

08.05.1992

04.08.2019

27*

(+23=4)

Шахтер

Ворскла

11.06.1997

23.11.2022

24*

(+23=1)

Шахтер

Мариуполь

16.06.1998

18.09.2021

23*

(+21=2)

Динамо

Мариуполь

04.08.1997

05.12.2020

22*

(+19=3)

Динамо

Кривбасс

16.10.1992

30.10.2022

22*

(+18=4)

Шахтер

Кривбасс

01.11.1992

28.08.2022

22*

(+17=5)

Динамо

Таврия

11.09.1992

18.08.2013

22

(+9=13)

Черноморец

Карпаты

06.03.1992

05.05.2018

20

(+18=2)

Динамо

Ворскла

14.04.1997

24.04.2016

20*

(+14=6)

Черноморец

Металлург З

22.05.1992

18.10.2015

* серия не закончена.

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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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