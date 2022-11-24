Шахтер повторил свой же рекорд УПЛ
Домашняя беспроигрышная серия «горняков» в поединках с «Ворсклой» достигла 27 матчей
«Шахтер», взяв на своем поле верх над «Ворсклой» (3:2) в последнем туре первого круга сезона-2022/23, продлил домашнюю беспроигрышную серию во встречах с полтавчанами до 27 матчей (23 победы и 4 ничьи).
Тем самым горняки повторили свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в баталиях с «Карпатами», причем с теми же показателями - 23 победы и 4 ничьи. К слову, ни «Карпатам», ни «Ворскле» оранжево-черные в родных стенах ни разу еще не проигрывали.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии с одним соперником
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Период
|
27*
|
(+23=4)
|
Шахтер
|
Карпаты
|
08.05.1992
|
04.08.2019
|
27*
|
(+23=4)
|
Шахтер
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
23.11.2022
|
24*
|
(+23=1)
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
16.06.1998
|
18.09.2021
|
23*
|
(+21=2)
|
Динамо
|
Мариуполь
|
04.08.1997
|
05.12.2020
|
22*
|
(+19=3)
|
Динамо
|
Кривбасс
|
16.10.1992
|
30.10.2022
|
22*
|
(+18=4)
|
Шахтер
|
Кривбасс
|
01.11.1992
|
28.08.2022
|
22*
|
(+17=5)
|
Динамо
|
Таврия
|
11.09.1992
|
18.08.2013
|
22
|
(+9=13)
|
Черноморец
|
Карпаты
|
06.03.1992
|
05.05.2018
|
20
|
(+18=2)
|
Динамо
|
Ворскла
|
14.04.1997
|
24.04.2016
|
20*
|
(+14=6)
|
Черноморец
|
Металлург З
|
22.05.1992
|
18.10.2015
* серия не закончена.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Виктора Скрипника отыгралась с 0:2, но уступила
«Красная фурия» обыграла соперников со счетом 7:0