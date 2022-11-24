Шахтер повторил свой же рекорд УПЛ

«Шахтер», взяв на своем поле верх над «Ворсклой» (3:2) в последнем туре первого круга сезона-2022/23, продлил домашнюю беспроигрышную серию во встречах с полтавчанами до 27 матчей (23 победы и 4 ничьи).

Тем самым горняки повторили свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в баталиях с «Карпатами», причем с теми же показателями - 23 победы и 4 ничьи. К слову, ни «Карпатам», ни «Ворскле» оранжево-черные в родных стенах ни разу еще не проигрывали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии с одним соперником

Серия Клуб Соперник Период 27* (+23=4) Шахтер Карпаты 08.05.1992 04.08.2019 27* (+23=4) Шахтер Ворскла 11.06.1997 23.11.2022 24* (+23=1) Шахтер Мариуполь 16.06.1998 18.09.2021 23* (+21=2) Динамо Мариуполь 04.08.1997 05.12.2020 22* (+19=3) Динамо Кривбасс 16.10.1992 30.10.2022 22* (+18=4) Шахтер Кривбасс 01.11.1992 28.08.2022 22* (+17=5) Динамо Таврия 11.09.1992 18.08.2013 22 (+9=13) Черноморец Карпаты 06.03.1992 05.05.2018 20 (+18=2) Динамо Ворскла 14.04.1997 24.04.2016 20* (+14=6) Черноморец Металлург З 22.05.1992 18.10.2015

* серия не закончена.