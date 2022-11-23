Арестованного в Нидерландах футболиста Аякса отпустили на свободу

Полузащитник амстердамского «Аякса» Мохаммед Ихаттарен, который был ранее арестован в Утрехте, сейчас отпущен на свободу.

Об этом сообщил его адвокат Сандер Янссен.

К слову, об аресте Ихаттарена стало известно во вторник, 22 ноября. 20‑летнего футболиста забрали в участок. Причину, по которой был задержан хавбек, полиция не озвучила. По словам адвоката, арест игрока связан с «давним инцидентом», который до сих пор расследует полиция.

Мохаммед является игроком «Ювентуса» и в ближайшее время должен туда вернуться.

Ихаттарен в сезоне‑2021/22 провел один матч за основную команду «Аякса».

Ранее автомобиль Ихаттарена сожгли в Утрехте.