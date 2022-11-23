Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арестованного в Нидерландах футболиста Аякса отпустили на свободу
Нидерланды
23 ноября 2022, 23:35 |
259
0

Арестованного в Нидерландах футболиста Аякса отпустили на свободу

Мохаммед Ихаттарен был задержан из-за давнего инцидента

23 ноября 2022, 23:35 |
259
0
Арестованного в Нидерландах футболиста Аякса отпустили на свободу
ФК Ювентус. Мохаммед Ихаттарен

Полузащитник амстердамского «Аякса» Мохаммед Ихаттарен, который был ранее арестован в Утрехте, сейчас отпущен на свободу.

Об этом сообщил его адвокат Сандер Янссен.

К слову, об аресте Ихаттарена стало известно во вторник, 22 ноября. 20‑летнего футболиста забрали в участок. Причину, по которой был задержан хавбек, полиция не озвучила. По словам адвоката, арест игрока связан с «давним инцидентом», который до сих пор расследует полиция.

Мохаммед является игроком «Ювентуса» и в ближайшее время должен туда вернуться.

Ихаттарен в сезоне‑2021/22 провел один матч за основную команду «Аякса».

Ранее автомобиль Ихаттарена сожгли в Утрехте.

По теме:
Суд в Гааге присудил Гиркину пожизненное заключение за сбитие MH17
Наоми Осака оказалась под следствием из-за махинаций с криптовалютой
Игрок Динамо вошел в шорт-лист Севильи, Бенфики и Аякса
Мохаммед Ихаттарен Аякс криминал
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник De Telegraaf
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Футбол | 23 ноября 2022, 08:07 5
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед

Португалец и английский клуб разорвали отношения

Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Футбол | 23 ноября 2022, 18:35 9
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»

Полтавчане недовольны судейством

ЙОВИЧЕВИЧ: 3 часа сидели без света. Думали не о тактике, а упадет ли бомба
Футбол | 23.11.2022, 22:46
ЙОВИЧЕВИЧ: 3 часа сидели без света. Думали не о тактике, а упадет ли бомба
ЙОВИЧЕВИЧ: 3 часа сидели без света. Думали не о тактике, а упадет ли бомба
Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой
Футбол | 23.11.2022, 20:01
Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой
Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Футбол | 23.11.2022, 16:59
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
22.11.2022, 16:02 25
Футбол
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
22.11.2022, 13:11 3
Футбол
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
22.11.2022, 14:33 4
Футбол
Победы Англии и Нидерландов на ЧМ-2022, успех Динамо, протест Беленюка
Победы Англии и Нидерландов на ЧМ-2022, успех Динамо, протест Беленюка
22.11.2022, 06:12
Другие виды
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
23.11.2022, 10:35 4
Бокс
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
22.11.2022, 14:08 64
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
22.11.2022, 07:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности