В Нидерландах сожгли Porsche Panamera, который принадлежал игроку Аякса

Вчера ночью, 27 сентября, в Утрехте сожгли серый Porsche Panamera, который принадлежит полузащитнику «Аякса» Мохаммеду Ихаттарену.

Сообщается, что около трех часов ночи полицейские обнаружили горящий автомобиль в утрехтском районе Бернадоттелаан. Немедленно приехала пожарная бригада, погасившая транспортное средство. Днем во вторник был проведен опрос жителей, а также пересмотрены камеры видеонаблюдения в ближайших окрестностях. О том, что повлекло за собой пожар, пока не сообщается. В Нидерландах стоимость такого автомобиля оценивается в 177 тыс. евро.

Недавно также сгорел BMW брата Мохаммеда Ихаттарена Ясира. Расследование этого инцидента все еще продолжается. Но известно, что семье Ихаттарена с августа поступали угрозы некоторых представителей криминальной среды. Сам Мохамед не был замешан в преступной деятельности.

Контракт Мохаммеда Ихаттарена принадлежит туринскому «Ювентусу». В январе этого года «Аякс» арендовал футболиста на год.