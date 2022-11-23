Криштиану РОНАЛДУ: «Мы хотим, чтобы португальцы гордились нами»

В четверг, 24 ноября, сборная Португалии в 1-м туре группового этапа сыграет с Ганой. Начало – 24 ноября в 18:00 по киевскому времени.

Перед матчем капитан и главная звезда команды Криштиану Роналду написал в своем Инстаграме о настрое на турнир.

«Вот-вот мы начнем выступление в главном турнире на свете. Мы все хотим, чтобы это приключение получилось длинным и успешным, чтобы мы смогли возвысить имя нашей страны и ее флаг.

Мы хотим, чтобы португальцы гордились нами и были счастливы. Вперед, Португалия!»

Во вторник, 22 ноября, стало известно, что «Манчестер Юнайтед» разорвал соглашение с португальским нападающим Криштиану Роналду.