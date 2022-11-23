Тьяго СИЛВА: «Неймар предстанет здесь в своем лучшем виде»

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Защитник и капитан Тиаго Силва рассказал о настрое перед первой игрой Бразилии на ЧМ-2022 – с Сербией: «Мы знаем, что первый матч важен для обретения спокойствия, и в этом смысле мы уверены, что все будет хорошо. Могу сказать фанатам Бразилии лишь одно: верьте в нас и не волнуйтесь, мы готовы провести отличный чемпионат мира.

Неймар, избавившись от травм предстает сейчас в своем лучшем виде. Наша команда поможет ему чувствовать себя еще спокойнее, разделив обязанности».