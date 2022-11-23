ВИДЕО. Не забиваешь ты, забивают тебе. Бельгия забила Канаде

Сегодня, 23 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Бельгии и Канады.

На 11-й минуте игры защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис не реализовал 11-метровый. Спустя 33 минуты форвард турецкого «Фенербахче» Миши Батшуайи вывел Бельгию вперед. После точного заброса бельгиец расстрелял ворота Борьяна.

Со счетом 1:0 в пользу Бельгии команды отправились на перерыв.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.