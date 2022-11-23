Чемпионат мира23 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:27
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ВИДЕО. Не забиваешь ты, забивают тебе. Бельгия забила Канаде
Миши Батшуайи открыл счет на 44-й минуте игры
23 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:27
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Сегодня, 23 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Бельгии и Канады.
На 11-й минуте игры защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис не реализовал 11-метровый. Спустя 33 минуты форвард турецкого «Фенербахче» Миши Батшуайи вывел Бельгию вперед. После точного заброса бельгиец расстрелял ворота Борьяна.
Со счетом 1:0 в пользу Бельгии команды отправились на перерыв.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
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