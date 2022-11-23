ФОТО. Испания поиздевалась над Коста-Рикой. Как это было?

В среду, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в Группе Е между сборными Испании и Коста-Рики. Игра завершилась разгромной победой испанцев со счетом 7:0.

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Отметим, что вместе с Испанией и Коста-Рикой в группе Е также играют сборные Германии и Японии. К слову, их очный матч завершился сенсационной победой японцев со счетом 2:1.

В следующем туре ЧМ-2022 по футболу национальная команда Испании встретится с Германией, а Коста-Рика проведет матч с Япониец.

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