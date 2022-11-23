Японец Рицу Доан вписал свое имя в историю мировых первенств
24-летний хавбек сборной Японии стал автором 200-го гола джокеров на мундиалях
Оба гола у сборной Японии в матче с Германией (2:1) записали на свой счет игроки, вышедшие на замену. При этом мяч, забитый 24-летним хавбеком Рицу Доаном, стал 200-м для джокеро в в финальных турнирах чемпионатов мира. Наибольшее количество голов (и по валу, и в процентном отношении) было забито «резервистами» на ЧМ-2014 – 32 мяча (18,7%). Более других на мундиалях отличился «запас» сборных Италии – 16 голов, Германии – 15 и Нидерландов – 11.
Сразу пять мячей было забито «дублерами» в матче группового турнира ЧМ-1982 Венгрия - Сальвадор, завершившегося суперкрупной победой европейцев –10:1. Авторами четырех из них стали венгерские футболисты и одного – сальвадорский. Три гола, причем всего за семь минут, забил в этой встрече венгр Ласло Кишш, сотворив самый быстрый хет-трик чемпионатов мира.
Лучшим же бомбардиром-джокеров всех времен является камерунец Роже Милла – 5 мячей. Ему же принадлежит рекорд и по числу сделанных дублей – 2. А самым «шустрым» среди «резервистов» оказался датчанин Эббе Санд, который на ЧМ-1998 забил нигерийцам через 15 секунд после того, как вошел в игру.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы джокеров в финальных турнирах чемпионатов мира
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.06.1970
|
Хуан БАСАГУРЕН
|
Мексика
|
Сальвадор
|
82' (4:0)
|
4:0
|
50-й
|
16.06.1990
|
Гленн СТРЕМБЕРГ
|
Швеция
|
Шотландия
|
85' (1:2)
|
1:2
|
100-й
|
11.06.2002
|
Ричард МОРАЛЕС
|
Уругвай
|
Сенегал
|
46' (1:3)
|
3:3
|
150-й
|
13.06.2014
|
Жан БОСЕЖУР
|
Чили
|
Австралия
|
90+2' (3:1)
|
3:1
|
200-й
|
23.11.2022
|
Рицу ДОАН
|
Япония
|
Германия
|
75' (1:1)
|
2:1
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