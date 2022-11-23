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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 20:31 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:40
504
0

Японец Рицу Доан вписал свое имя в историю мировых первенств

24-летний хавбек сборной Японии стал автором 200-го гола джокеров на мундиалях

23 ноября 2022, 20:31 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:40
504
0
Японец Рицу Доан вписал свое имя в историю мировых первенств
Getty Images/Global Images Ukraine

Оба гола у сборной Японии в матче с Германией (2:1) записали на свой счет игроки, вышедшие на замену. При этом мяч, забитый 24-летним хавбеком Рицу Доаном, стал 200-м для джокеро в в финальных турнирах чемпионатов мира. Наибольшее количество голов (и по валу, и в процентном отношении) было забито «резервистами» на ЧМ-2014 – 32 мяча (18,7%). Более других на мундиалях отличился «запас» сборных Италии – 16 голов, Германии – 15 и Нидерландов – 11.

Сразу пять мячей было забито «дублерами» в матче группового турнира ЧМ-1982 Венгрия - Сальвадор, завершившегося суперкрупной победой европейцев –10:1. Авторами четырех из них стали венгерские футболисты и одного – сальвадорский. Три гола, причем всего за семь минут, забил в этой встрече венгр Ласло Кишш, сотворив самый быстрый хет-трик чемпионатов мира.

Лучшим же бомбардиром-джокеров всех времен является камерунец Роже Милла – 5 мячей. Ему же принадлежит рекорд и по числу сделанных дублей – 2. А самым «шустрым» среди «резервистов» оказался датчанин Эббе Санд, который на ЧМ-1998 забил нигерийцам через 15 секунд после того, как вошел в игру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы джокеров в финальных турнирах чемпионатов мира

Гол

Дата

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

1-й

07.06.1970

Хуан БАСАГУРЕН

Мексика

Сальвадор

82' (4:0)

4:0

50-й

16.06.1990

Гленн СТРЕМБЕРГ

Швеция

Шотландия

85' (1:2)

1:2

100-й

11.06.2002

Ричард МОРАЛЕС

Уругвай

Сенегал

46' (1:3)

3:3

150-й

13.06.2014

Жан БОСЕЖУР

Чили

Австралия

90+2' (3:1)

3:1

200-й

23.11.2022

Рицу ДОАН

Япония

Германия

75' (1:1)

2:1
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Источник Sport.ua
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