Чемпионат мира23 ноября 2022, 20:45 |
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Сборная Испании установила рекорд по владению мячем
Тики-така в действии
23 ноября 2022, 20:45 |
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Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0 и установила рекорд по владению мячом в матчах ЧМ.
Процент времени, когда испанцы владели мячом, составил 81,8%. Это лучший результат в истории чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал сборной Аргентины. В матче против Греции на ЧМ-2010 аргентинцы владели мячом 80,3% игрового времени.
На третьем месте по данному показателю располагается матч ЧМ-2018 между сборными россии и Испании. Тогда испанцы владели мячом 78,9% матча.
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