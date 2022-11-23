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  4. Сборная Испании установила рекорд по владению мячем
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 20:45 |
1093
0

Сборная Испании установила рекорд по владению мячем

Тики-така в действии

23 ноября 2022, 20:45 |
1093
0
Сборная Испании установила рекорд по владению мячем
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0 и установила рекорд по владению мячом в матчах ЧМ.

Процент времени, когда испанцы владели мячом, составил 81,8%. Это лучший результат в истории чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал сборной Аргентины. В матче против Греции на ЧМ-2010 аргентинцы владели мячом 80,3% игрового времени.

На третьем месте по данному показателю располагается матч ЧМ-2018 между сборными россии и Испании. Тогда испанцы владели мячом 78,9% матча.

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Источник Sport.ua
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