Сборная Испании установила рекорд по владению мячем

Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0 и установила рекорд по владению мячом в матчах ЧМ.

Процент времени, когда испанцы владели мячом, составил 81,8%. Это лучший результат в истории чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал сборной Аргентины. В матче против Греции на ЧМ-2010 аргентинцы владели мячом 80,3% игрового времени.

На третьем месте по данному показателю располагается матч ЧМ-2018 между сборными россии и Испании. Тогда испанцы владели мячом 78,9% матча.