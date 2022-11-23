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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 20:24 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:29
183
0

Европейцы 12-й раз в истории уступили азиатам на чемпионатах мира

Германия на втором мундиале подряд проиграла команде из Азии

23 ноября 2022, 20:24 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:29
183
0
Европейцы 12-й раз в истории уступили азиатам на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии первой из команд Старого Света проиграла на ЧМ-2022. При этом поражение немцев от японцев стало 12-м для европейцев в баталиях с азиатами в финальных турнирах чемпионатов мира. Среди европейских команд чаще других – по 2 раза – уступали коллективам из Азии Италия и Германия, которая на предыдущем Мундиале была разгромлена корейцами – 3:0.

В свою очередь в шести случаях верх над полпредами Старого Света брала Корея, трижды отличилась Япония (ранее 1:0 с Россией на ЧМ-2002 и 3:1 с Данией на ЧМ-2010), по разу – КНДР, Саудовская Аравия и «прописанная» в АФК Австралия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения европейцев от команд из Азии

ЧМ

Стадия

Европа

Азия

Счет

1966

ГТ

Италия

КНДР

0:1

1994

ГТ

Бельгия

Сауд. Аравия

0:1

2002

ГТ

Польша

Корея

0:2

2002

ГТ

Россия

Япония

0:1

2002

ГТ

Португалия

Корея

0:1

2002

1/8

Италия

Корея

1:2

2002

1/4

Испания

Корея

0:0, п.3:5

2010

ГТ

Греция

Корея

0:2

2010

ГТ

Сербия

Австралия

1:2

2010

ГТ

Дания

Япония

1:3

2018

ГТ

Германия

Корея

0:3

2022

ГТ

Германия

Япония

1:2

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Источник Sport.ua
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