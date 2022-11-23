Европейцы 12-й раз в истории уступили азиатам на чемпионатах мира

Сборная Германии первой из команд Старого Света проиграла на ЧМ-2022. При этом поражение немцев от японцев стало 12-м для европейцев в баталиях с азиатами в финальных турнирах чемпионатов мира. Среди европейских команд чаще других – по 2 раза – уступали коллективам из Азии Италия и Германия, которая на предыдущем Мундиале была разгромлена корейцами – 3:0.

В свою очередь в шести случаях верх над полпредами Старого Света брала Корея, трижды отличилась Япония (ранее 1:0 с Россией на ЧМ-2002 и 3:1 с Данией на ЧМ-2010), по разу – КНДР, Саудовская Аравия и «прописанная» в АФК Австралия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения европейцев от команд из Азии