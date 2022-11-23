Европейцы 12-й раз в истории уступили азиатам на чемпионатах мира
Германия на втором мундиале подряд проиграла команде из Азии
Сборная Германии первой из команд Старого Света проиграла на ЧМ-2022. При этом поражение немцев от японцев стало 12-м для европейцев в баталиях с азиатами в финальных турнирах чемпионатов мира. Среди европейских команд чаще других – по 2 раза – уступали коллективам из Азии Италия и Германия, которая на предыдущем Мундиале была разгромлена корейцами – 3:0.
В свою очередь в шести случаях верх над полпредами Старого Света брала Корея, трижды отличилась Япония (ранее 1:0 с Россией на ЧМ-2002 и 3:1 с Данией на ЧМ-2010), по разу – КНДР, Саудовская Аравия и «прописанная» в АФК Австралия.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все поражения европейцев от команд из Азии
|
ЧМ
|
Стадия
|
Европа
|
Азия
|
Счет
|
1966
|
ГТ
|
Италия
|
КНДР
|
0:1
|
1994
|
ГТ
|
Бельгия
|
Сауд. Аравия
|
0:1
|
2002
|
ГТ
|
Польша
|
Корея
|
0:2
|
2002
|
ГТ
|
Россия
|
Япония
|
0:1
|
2002
|
ГТ
|
Португалия
|
Корея
|
0:1
|
2002
|
1/8
|
Италия
|
Корея
|
1:2
|
2002
|
1/4
|
Испания
|
Корея
|
0:0, п.3:5
|
2010
|
ГТ
|
Греция
|
Корея
|
0:2
|
2010
|
ГТ
|
Сербия
|
Австралия
|
1:2
|
2010
|
ГТ
|
Дания
|
Япония
|
1:3
|
2018
|
ГТ
|
Германия
|
Корея
|
0:3
|
2022
|
ГТ
|
Германия
|
Япония
|
1:2
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