Чемпионат мира23 ноября 2022, 19:28 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:11
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бразилия – Сербия
Поединок состоится в четверг, 24 ноября
23 ноября 2022, 19:28 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:11
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В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Сербия.
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