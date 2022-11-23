В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Сербия.