Тренер сборной Германии: «Это большое разочарование, мы под давлением»
Ханс-Дитер Флик оценил поражение на старте турнира
Сборная Германии в стартовом матче чемпионата мира уступила Японии со счетом 1:2, попав в неприятную ситуацию. Тренер Ханс-Дитер Флик согласен с этим.
«Германия теперь находится под давлением. Поражение, ноль очков. Винить мы можем только себя, но далее нужно действовать более смело и агрессивно, как и подобает на чемпионате мира».
«Конечно, это большое разочарование. Все было хорошо в первом тайме, а во втором мы не использовали свои шансы и пропустила два гола. Соперник просто был более эффективным».
«У нас были такие ошибки, которые для команды не характерны, однако Германия должны сыграть лучше и сыграет в новом туре», — сказал Флик.
Далее Германии предстоит матч против Испании.
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