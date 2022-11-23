Тренер сборной Германии: «Это большое разочарование, мы под давлением»

Сборная Германии в стартовом матче чемпионата мира уступила Японии со счетом 1:2, попав в неприятную ситуацию. Тренер Ханс-Дитер Флик согласен с этим.

«Германия теперь находится под давлением. Поражение, ноль очков. Винить мы можем только себя, но далее нужно действовать более смело и агрессивно, как и подобает на чемпионате мира».

«Конечно, это большое разочарование. Все было хорошо в первом тайме, а во втором мы не использовали свои шансы и пропустила два гола. Соперник просто был более эффективным».

«У нас были такие ошибки, которые для команды не характерны, однако Германия должны сыграть лучше и сыграет в новом туре», — сказал Флик.

Далее Германии предстоит матч против Испании.