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  4. МЮЛЛЕР: «Признать поражение всегда не бывает легко»
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 19:30 |
129
0

МЮЛЛЕР: «Признать поражение всегда не бывает легко»

Полузащитник о поражении от Японии

23 ноября 2022, 19:30 |
129
0
МЮЛЛЕР: «Признать поражение всегда не бывает легко»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии в стартовом матче чемпионата мира уступила Японии со счетом 1:2, попав в неприятную ситуацию. После матча Томас Мюллер прокомментировал такой неприятный результат.

«Мы хорошо играли на протяжении долгого времени, но в футболе нужно превращать превосходство в голы. Эффективности не было.

Начинать с поражения – нелепо. Но, видя, как мы пропускали голы, можно сказать, что это поражение не было незаслуженным. Признать поражение никогда не бывает легко. Но мы должны оставаться объективными – поражение легко анализировать с точки зрения футбола, но трудно воспринять эмоционально. Если ты не эффективен в футболе, ты ничего не выиграешь», – сказал полузащитник немецкой команды.

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Источник Sport.ua
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