Сачко после отказа соперника прошел во второй раунд челленджера в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко пробился во второй раунд хардового челленджера в Италия.

В матче первого круга основы соперник Виталия, седьмой сеяный Йелле Селс из Нидерландов, снялся уже в четвертом гейме.

Андрия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Йелле Селс (Нидерланды) – 2:1 (отказ)

Отметим, что Сачко стартовал еще в квалификации. Его следующим соперником станет победитель матча между Флавио Коболли и третьим сеяным Томашем Махачем.