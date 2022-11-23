ATP23 ноября 2022, 18:37 | Обновлено 23 ноября 2022, 18:42
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Сачко после отказа соперника прошел во второй раунд челленджера в Италии
Йелле Селс снялся в четвертом гейме
23 ноября 2022, 18:37 | Обновлено 23 ноября 2022, 18:42
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Украинский теннисист Виталий Сачко пробился во второй раунд хардового челленджера в Италия.
В матче первого круга основы соперник Виталия, седьмой сеяный Йелле Селс из Нидерландов, снялся уже в четвертом гейме.
Андрия. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Йелле Селс (Нидерланды) – 2:1 (отказ)
Отметим, что Сачко стартовал еще в квалификации. Его следующим соперником станет победитель матча между Флавио Коболли и третьим сеяным Томашем Махачем.
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