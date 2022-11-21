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ATP
21 ноября 2022, 19:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:52
263
0

Камбек. Украинский теннисист успешно стартовал на турнире в Италии

Виталий Сачко в трех сетах обыграл Александра Лазарова

21 ноября 2022, 19:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:52
263
0
Камбек. Украинский теннисист успешно стартовал на турнире в Италии
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 323) в 1/16 финала челленджера в Андрии (Италия) выиграл у Александра Лазарова (Болгария, ATP 277) в трех сетах за 2 часа и 10 минут.

АТР челленджер Андрия. Хард в помещении. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Александр Лазаров (Болгария) – 3:6, 6:3, 6:2

Отметим, что после проигранного первого сета Виталий также висел на брейк-поинте в пятом гейме второго сета, но смог перевернуть игру.

К слову, ранее Сачко неудачно сыграл в первом матче на челленджере в Финляндии.

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Виталий Сачко ATP Андрия
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Источник Sport.ua
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