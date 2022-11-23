Чемпионат мира23 ноября 2022, 18:09 |
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Тренер Марокко: «Мы слишком сильно уважали хорватов»
Валид Реграги – о матче против Хорватии
23 ноября 2022, 18:09 |
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал нулевую ничью с Хорватией в первом туре ЧМ-2022:
«Мы играли против отличной команды с очень сильной полузащитой. Мы патались действовать как одна команда, но, возможно, временами мы слишком сильно их уважали. Мы устали в конце, но это хороший результат.
Мы остаемся в гонке. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали. В центре поля мы тоже допустили много ошибок».
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