Тренер Марокко: «Мы слишком сильно уважали хорватов»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал нулевую ничью с Хорватией в первом туре ЧМ-2022:

«Мы играли против отличной команды с очень сильной полузащитой. Мы патались действовать как одна команда, но, возможно, временами мы слишком сильно их уважали. Мы устали в конце, но это хороший результат.

Мы остаемся в гонке. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали. В центре поля мы тоже допустили много ошибок».