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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 18:09 |
171
0

Тренер Марокко: «Мы слишком сильно уважали хорватов»

Валид Реграги – о матче против Хорватии

23 ноября 2022, 18:09 |
171
0
Тренер Марокко: «Мы слишком сильно уважали хорватов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал нулевую ничью с Хорватией в первом туре ЧМ-2022:

«Мы играли против отличной команды с очень сильной полузащитой. Мы патались действовать как одна команда, но, возможно, временами мы слишком сильно их уважали. Мы устали в конце, но это хороший результат.

Мы остаемся в гонке. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали. В центре поля мы тоже допустили много ошибок».

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Валид Реграги сборная Марокко по футболу Марокко - Хорватия ЧМ-2022 по футболу
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