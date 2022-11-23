Назван лучший игрок матча Марокко – Хорватия

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира 2022 года против Марокко. Поединок завершился нулевой ничьей.

Модрич провел на поле все 90 минут. Благодаря этому 37-летний хавбек «Реала» установил уникальный рекорд чемпионатов мира и Европы.

«Появляется на большой сцене, управляя игрой своей сборной. Икона хорватского футбола не стареет и с годами становится только лучше. Лука Модрич – лучший игрок матча», – прокомментировал Твиттер ФИФА.

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