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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 23 ноября 2022, 18:02
416
0

Назван лучший игрок матча Марокко – Хорватия

Награду получил Лука Модрич

23 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 23 ноября 2022, 18:02
416
0
Назван лучший игрок матча Марокко – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира 2022 года против Марокко. Поединок завершился нулевой ничьей.

Модрич провел на поле все 90 минут. Благодаря этому 37-летний хавбек «Реала» установил уникальный рекорд чемпионатов мира и Европы.

«Появляется на большой сцене, управляя игрой своей сборной. Икона хорватского футбола не стареет и с годами становится только лучше. Лука Модрич – лучший игрок матча», – прокомментировал Твиттер ФИФА.

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу Марокко - Хорватия ЧМ-2022 по футболу ФИФА
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Источник ФИФА
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