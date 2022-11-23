Мората в запасе. Стартовые составы на матч Испания – Коста-Рика

Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Коста-Рики. Начало поединка – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба, Лапорт, Бускетс, Гави, Родри, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Асенсио

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Боргес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Беннетт, Кэмпбелл, Кальво, Мартинес, Техеда