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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 17:09 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:11
396
0

Мората в запасе. Стартовые составы на матч Испания – Коста-Рика

Стали известны составы команд на матч

23 ноября 2022, 17:09 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:11
396
0
Мората в запасе. Стартовые составы на матч Испания – Коста-Рика
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Коста-Рики. Начало поединка – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба, Лапорт, Бускетс, Гави, Родри, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Асенсио

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Боргес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Беннетт, Кэмпбелл, Кальво, Мартинес, Техеда

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Источник ФИФА
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