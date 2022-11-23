Чемпионат мира23 ноября 2022, 17:09 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:11
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Мората в запасе. Стартовые составы на матч Испания – Коста-Рика
Стали известны составы команд на матч
23 ноября 2022, 17:09 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:11
396
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Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Коста-Рики. Начало поединка – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба, Лапорт, Бускетс, Гави, Родри, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Асенсио
Коста-Рика: Навас, Фуллер, Боргес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Беннетт, Кэмпбелл, Кальво, Мартинес, Техеда
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