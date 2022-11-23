В сборной Германии прокомментировали акцию протеста на матче с Японией
Комментарий от Немецкого футбольного союза
Немецкий футбольный союз (DFB) прокомментировал акцию протеста футболистов Бундестима перед матчем ЧМ-2022 против Японии:
«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которых мы придерживаемся в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими нациями мы хотели, чтобы наш голос был услышан.
Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это должно восприниматься как должное, но это все же не так. Вот почему этот посыл так важен для нас. Отказать нам в повязке – то же самое, что отказать нам в голосе. Мы придерживаемся своей позиции».
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