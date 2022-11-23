Огромные деньги. Известно, сколько владельцы МЮ хотят получить за клуб

Сегодня ночью владельцы «Манчестер Юнайтед», семья американских бизнесменов Глейзеров, объявила о своем желании продать клуб.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Глейзеры хотят получить за клуб 6 – 7 миллиардов фунтов стерлингов. Несмотря на огромную стоимость, желающие приобрести клуб уже есть. Речь идет о нескольких группах инвесторов.

Глейзеры владеют «Манчестер Юнайтед» с 2005 года. Тогда они приобрели клуб за 800 миллионов долларов.