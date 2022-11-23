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  4. Огромные деньги. Известно, сколько владельцы МЮ хотят получить за клуб
Англия
23 ноября 2022, 16:31 |
371
0

Огромные деньги. Известно, сколько владельцы МЮ хотят получить за клуб

Семья Глейзеров оценивает «Манчестер Юнайтед» в 6 – 7 миллиардов фунтов

23 ноября 2022, 16:31 |
371
0
Огромные деньги. Известно, сколько владельцы МЮ хотят получить за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью владельцы «Манчестер Юнайтед», семья американских бизнесменов Глейзеров, объявила о своем желании продать клуб.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Глейзеры хотят получить за клуб 6 – 7 миллиардов фунтов стерлингов. Несмотря на огромную стоимость, желающие приобрести клуб уже есть. Речь идет о нескольких группах инвесторов.

Глейзеры владеют «Манчестер Юнайтед» с 2005 года. Тогда они приобрели клуб за 800 миллионов долларов.

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Манчестер Юнайтед Малкольм Глейзер финансы Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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