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  4. Эмилиано МАРТИНЕС: «Поражение от Саудовской Аравии очень болезненное»
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 14:50 |
161
0

Эмилиано МАРТИНЕС: «Поражение от Саудовской Аравии очень болезненное»

Голкипер сборной Аргентины – о провальном старте на ЧМ-2022

23 ноября 2022, 14:50 |
161
0
Эмилиано МАРТИНЕС: «Поражение от Саудовской Аравии очень болезненное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал поражение 1:2 от Саудовской Аравии в первом туре ЧМ-2022:

«ВАР одинаков для всех. В нашу пользу назначили пенальти, а затем отменили три гола, но правила для всех одинаковые. Мы не смогли забить второй гол из-за офсайдов, а во втором тайме забили нам. Затем пятиминутный всплеск, и они забили второй. Мы играли не так четко, как обычно.

Очень болезненное поражение, но если мы хотим завоевать титул, мы должны двигаться дальше. Морально это очень больно, но мы должны продолжать.

Мы проиграли на чемпионате мира после 36 матчей без поражений, но у нас осталось еще две игры. Впереди два финала. Мы пропустили два гола и не смогли продолжить в том же духе».

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Источник Tyc Sports
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