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  4. ФОТО. Много красного, но без голов. Как Хорватия разошлась миром с Марокко
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 14:30 |
541
0

ФОТО. Много красного, но без голов. Как Хорватия разошлась миром с Марокко

Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира

23 ноября 2022, 14:30 |
541
0
ФОТО. Много красного, но без голов. Как Хорватия разошлась миром с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре вступили в игру представители группы F.

Первыми в этот игровой день на поле стадиона «Эль-Байт» в Эль-Хауре вышли сборные Марокко и Хорватии.

В другом матче стартового тура в этом квартете 23 ноября в 21:00 сыграют команды Бельгии и Канады.

🏆 ЧМ-2022. Группа F

1-й тур, 23 ноября. Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»

Марокко – Хорватия – 0:0

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Источник Sport.ua
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