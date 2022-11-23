ФОТО. Много красного, но без голов. Как Хорватия разошлась миром с Марокко

23 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре вступили в игру представители группы F.

Первыми в этот игровой день на поле стадиона «Эль-Байт» в Эль-Хауре вышли сборные Марокко и Хорватии.

В другом матче стартового тура в этом квартете 23 ноября в 21:00 сыграют команды Бельгии и Канады.

🏆 ЧМ-2022. Группа F

1-й тур, 23 ноября. Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»

Марокко – Хорватия – 0:0