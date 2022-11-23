ВИДЕО. Ван Гал на тренировке предложил своей жене заняться сексом
Победы на чемпионате мира мотивируют
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал после победы в первом матче ЧМ-2022 над сборной Сенегала провел тренировку в хорошем настроении.
В одном из моментов 71-летний ван Гал предложил своей жене, приехавшей на базу команды, пойти в номер и заняться сексом.
«Можешь приехать к нам в отель. Приходи в мою комнату и давай займемся быстрым сексом», – сказал жене ван Гал.
Во втором туре группового раунда сборная Нидерландов встретится с Эквадором, который также выиграл первую встречу.
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