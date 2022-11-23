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  4. Германия – Япония. Мюллер и Гнабри выйдут в основе
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 14:07 |
280
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Германия – Япония. Мюллер и Гнабри выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

23 ноября 2022, 14:07 |
280
0
Германия – Япония. Мюллер и Гнабри выйдут в основе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 ноября в Дохе на стадионе «Халифа Интернешнл» сборная Германии в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Японией. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

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Стали известны стартовые составы команд на матч:

Германия: Нойер, Рюдигер, Даум, Зюле, Шлоттербек, Киммих, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Гюндоган, Хаверц

Япония: Гонда, Итакура, Нагатомо, Сакаи, Йосида, Эндо, Кубо, Ито, Камада, Танака, Маэда

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Источник ФИФА
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