Криштиану Роналду готов перейти в клуб из Саудовской Аравии
Летом португалец отказал «Аль-Насру», но ситуация изменилась
Португальский экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в клуб за пределами Европы.
Сообщается, что звездного форварда хочет подписать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Роналду получил первое предложение еще летом, ему предлагали 250-275 млн евро за два сезона. Нынешнее предложение близко к летнему – 242 млн евро за такой же промежуток времени.
По информации источника, летнее предложение Роналду отклонил, но сейчас ситуация изменилась и он готов согласиться на этот трансфер.
Ранее трудоустройство Роналду предложил «Металлист 1925».
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