Криштиану Роналду готов перейти в клуб из Саудовской Аравии

Португальский экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в клуб за пределами Европы.

Сообщается, что звездного форварда хочет подписать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Роналду получил первое предложение еще летом, ему предлагали 250-275 млн евро за два сезона. Нынешнее предложение близко к летнему – 242 млн евро за такой же промежуток времени.

По информации источника, летнее предложение Роналду отклонил, но сейчас ситуация изменилась и он готов согласиться на этот трансфер.

Ранее трудоустройство Роналду предложил «Металлист 1925».