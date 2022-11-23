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23 ноября 2022, 13:13 | Обновлено 23 ноября 2022, 13:14
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0

Криштиану Роналду готов перейти в клуб из Саудовской Аравии

Летом португалец отказал «Аль-Насру», но ситуация изменилась

23 ноября 2022, 13:13 | Обновлено 23 ноября 2022, 13:14
1175
0
Криштиану Роналду готов перейти в клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в клуб за пределами Европы.

Сообщается, что звездного форварда хочет подписать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Роналду получил первое предложение еще летом, ему предлагали 250-275 млн евро за два сезона. Нынешнее предложение близко к летнему – 242 млн евро за такой же промежуток времени.

По информации источника, летнее предложение Роналду отклонил, но сейчас ситуация изменилась и он готов согласиться на этот трансфер.

Ранее трудоустройство Роналду предложил «Металлист 1925».

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Аль-Наср Эр-Рияд трансферы
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Источник Marca
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