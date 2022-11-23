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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 12:07 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:14
111
0

Франция одержала вторую крупную волевую победу на мундиалях

История финальных турниров ЧМ насчитывает теперь 14 волевых разгромов

23 ноября 2022, 12:07 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:14
111
0
Франция одержала вторую крупную волевую победу на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine

Проигрывая по ходу встречи австралийцам, сборная Франции, тем не менее, выиграла матч с преимуществом в три мяча – 4:1. Это первая крупная волевая победа на мундиалях с 2014 года. История финальных турниров мировых первенств насчитывает теперь 14 волевых разгромов. Четыре из них нанесли соперникам бразильцы, три – немцы, два – французы, который первый подобный камбек совершили на ЧМ-1958 в поединке с Парагваем (7:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные волевые победы на чемпионатах мира

ЧМ

Стадия

Сборная

Соперник

Счет

Счет

по ходу

матча

1930

1/2

Уругвай

Югославия

0:1

6:1

1934

1/8

Германия

Бельгия

1:2

5:2

1938

1/2

Венгрия

Швеция

0:1

5:1

1954

группа

ФРГ

Турция

0:1

4:1

1958

группа

Франция

Парагвай

0:1, 2:3

7:3

финал

Бразилия

Швеция

0:1

5:2

1970

группа

Бразилия

Чехословакия

0:1

4:1

группа

ФРГ

Болгария

0:1

5:2

1/4

Италия

Мексика

0:1

4:1

1982

группа

Бразилия

Шотландия

0:1

4:1

1986

1/8

Испания

Дания

0:1

5:1

2006

группа

Бразилия

Япония

0:1

4:1

2014

группа

Нидерланды

Испания

0:1

5:1

2022

группа

Франция

Австралия

0:1

4:1

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Источник Sport.ua
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