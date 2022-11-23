Франция одержала вторую крупную волевую победу на мундиалях
История финальных турниров ЧМ насчитывает теперь 14 волевых разгромов
Проигрывая по ходу встречи австралийцам, сборная Франции, тем не менее, выиграла матч с преимуществом в три мяча – 4:1. Это первая крупная волевая победа на мундиалях с 2014 года. История финальных турниров мировых первенств насчитывает теперь 14 волевых разгромов. Четыре из них нанесли соперникам бразильцы, три – немцы, два – французы, который первый подобный камбек совершили на ЧМ-1958 в поединке с Парагваем (7:3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные волевые победы на чемпионатах мира
|
ЧМ
|
Стадия
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
|
|
|
|
по ходу
|
матча
|
1930
|
1/2
|
Уругвай
|
Югославия
|
0:1
|
6:1
|
1934
|
1/8
|
Германия
|
Бельгия
|
1:2
|
5:2
|
1938
|
1/2
|
Венгрия
|
Швеция
|
0:1
|
5:1
|
1954
|
группа
|
ФРГ
|
Турция
|
0:1
|
4:1
|
1958
|
группа
|
Франция
|
Парагвай
|
0:1, 2:3
|
7:3
|
|
финал
|
Бразилия
|
Швеция
|
0:1
|
5:2
|
1970
|
группа
|
Бразилия
|
Чехословакия
|
0:1
|
4:1
|
|
группа
|
ФРГ
|
Болгария
|
0:1
|
5:2
|
|
1/4
|
Италия
|
Мексика
|
0:1
|
4:1
|
1982
|
группа
|
Бразилия
|
Шотландия
|
0:1
|
4:1
|
1986
|
1/8
|
Испания
|
Дания
|
0:1
|
5:1
|
2006
|
группа
|
Бразилия
|
Япония
|
0:1
|
4:1
|
2014
|
группа
|
Нидерланды
|
Испания
|
0:1
|
5:1
|
2022
|
группа
|
Франция
|
Австралия
|
0:1
|
4:1
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