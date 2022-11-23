Франция одержала вторую крупную волевую победу на мундиалях

Проигрывая по ходу встречи австралийцам, сборная Франции, тем не менее, выиграла матч с преимуществом в три мяча – 4:1. Это первая крупная волевая победа на мундиалях с 2014 года. История финальных турниров мировых первенств насчитывает теперь 14 волевых разгромов. Четыре из них нанесли соперникам бразильцы, три – немцы, два – французы, который первый подобный камбек совершили на ЧМ-1958 в поединке с Парагваем (7:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные волевые победы на чемпионатах мира

ЧМ Стадия Сборная Соперник Счет Счет по ходу матча 1930 1/2 Уругвай Югославия 0:1 6:1 1934 1/8 Германия Бельгия 1:2 5:2 1938 1/2 Венгрия Швеция 0:1 5:1 1954 группа ФРГ Турция 0:1 4:1 1958 группа Франция Парагвай 0:1, 2:3 7:3 финал Бразилия Швеция 0:1 5:2 1970 группа Бразилия Чехословакия 0:1 4:1 группа ФРГ Болгария 0:1 5:2 1/4 Италия Мексика 0:1 4:1 1982 группа Бразилия Шотландия 0:1 4:1 1986 1/8 Испания Дания 0:1 5:1 2006 группа Бразилия Япония 0:1 4:1 2014 группа Нидерланды Испания 0:1 5:1 2022 группа Франция Австралия 0:1 4:1

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