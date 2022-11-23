ITF23 ноября 2022, 11:51 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:09
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Овчаренко начал с победы второй 25-тысячник ITF в Греции
Александр одержал легкую победу над Христосом Антонопулосом
23 ноября 2022, 11:51 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:09
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Украинский теннисист Александр Овчаренко стартовал с победы на втором 25-тысячнике ITF в Греции.
В первом круге основы четвертый сеяный украинец в двух сетах легко переиграл Христоса Антонопулоса из Греции.
Ираклион. Первый круг
Александр Овчаренко (Украина) – Христос Антонопулос (Греция) – 6:3, 6:1
Во втором раунде Александр сыграет против 21-летнего Титуана Дроге из Франции.
На предыдущем турнире в Ираклионе Овчаренко дошел до финала, но проиграл.
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