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  4. Овчаренко начал с победы второй 25-тысячник ITF в Греции
ITF
23 ноября 2022, 11:51 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:09
61
0

Овчаренко начал с победы второй 25-тысячник ITF в Греции

Александр одержал легкую победу над Христосом Антонопулосом

23 ноября 2022, 11:51 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:09
61
0
Овчаренко начал с победы второй 25-тысячник ITF в Греции
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко стартовал с победы на втором 25-тысячнике ITF в Греции.

В первом круге основы четвертый сеяный украинец в двух сетах легко переиграл Христоса Антонопулоса из Греции.

Ираклион. Первый круг
Александр Овчаренко (Украина) – Христос Антонопулос (Греция) – 6:3, 6:1

Во втором раунде Александр сыграет против 21-летнего Титуана Дроге из Франции.

На предыдущем турнире в Ираклионе Овчаренко дошел до финала, но проиграл.

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Александр Овчаренко ITF Ираклион Христос Антонопулос
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Источник Sport.ua
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