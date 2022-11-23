Овчаренко начал с победы второй 25-тысячник ITF в Греции

Украинский теннисист Александр Овчаренко стартовал с победы на втором 25-тысячнике ITF в Греции.

В первом круге основы четвертый сеяный украинец в двух сетах легко переиграл Христоса Антонопулоса из Греции.

Ираклион. Первый круг

Александр Овчаренко (Украина) – Христос Антонопулос (Греция) – 6:3, 6:1

Во втором раунде Александр сыграет против 21-летнего Титуана Дроге из Франции.

На предыдущем турнире в Ираклионе Овчаренко дошел до финала, но проиграл.