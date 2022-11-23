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  4. Кочергин номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Польши
Польша
23 ноября 2022, 11:40 |
196
0

Кочергин номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Польши

Владислав проводит отличный сезон

23 ноября 2022, 11:40 |
196
0
Кочергин номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Польши
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский хавбек клуба «Ракув» Владислав Кочергин стал одним из претендентов на звание лучшего игрока месяца чемпионата Польши.

В ноябре 26-летний полузащитник провел два матча против «Плоцка» и «Заглембе». В первом – отличился двумя забитыми голами. В обеих встречах команда Владислава одержала победы.

Всего в текущем сезоне Кочергин провел 26 матчей, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу. В чемпионате на его счету 17 матчей и три гола.

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Владислав Кочергин Ракув чемпионат Польши по футболу
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