Кочергин номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Польши
Владислав проводит отличный сезон
Украинский хавбек клуба «Ракув» Владислав Кочергин стал одним из претендентов на звание лучшего игрока месяца чемпионата Польши.
В ноябре 26-летний полузащитник провел два матча против «Плоцка» и «Заглембе». В первом – отличился двумя забитыми голами. В обеих встречах команда Владислава одержала победы.
Всего в текущем сезоне Кочергин провел 26 матчей, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу. В чемпионате на его счету 17 матчей и три гола.
Dla kogo ostatnie takie wyróżnienie w 2022 roku? 🌟 pic.twitter.com/Clw7EaDSQT— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) November 21, 2022
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