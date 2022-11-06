ВИДЕО. Кочергин отметился дублем за 3 минуты в матче чемпионата Польши

Полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Польши против «Вислы» Плоцк (7:1).

Украинский легионер вышел в стартовом составе и забил шестой и седьмой гол своей команды (88' и 90+1').

В этом сезоне Кочергин сыграл 24 матча, забил 7 голов и сделал один ассист.