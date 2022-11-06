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  4. ВИДЕО. Кочергин отметился дублем за 3 минуты в матче чемпионата Польши
Польша
06 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 00:42
265
0

ВИДЕО. Кочергин отметился дублем за 3 минуты в матче чемпионата Польши

Владислав забил два гола в ворота «Вислы» Плоцк

06 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 00:42
265
0
ВИДЕО. Кочергин отметился дублем за 3 минуты в матче чемпионата Польши
ФК Ракув

Полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Польши против «Вислы» Плоцк (7:1).

Украинский легионер вышел в стартовом составе и забил шестой и седьмой гол своей команды (88' и 90+1').

В этом сезоне Кочергин сыграл 24 матча, забил 7 голов и сделал один ассист.

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Владислав Кочергин Ракув чемпионат Польши по футболу Висла Плоцк
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Источник Sport.ua
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