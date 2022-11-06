Польша06 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 00:42
265
0
ВИДЕО. Кочергин отметился дублем за 3 минуты в матче чемпионата Польши
Владислав забил два гола в ворота «Вислы» Плоцк
06 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 00:42
265
0
Полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Польши против «Вислы» Плоцк (7:1).
Украинский легионер вышел в стартовом составе и забил шестой и седьмой гол своей команды (88' и 90+1').
В этом сезоне Кочергин сыграл 24 матча, забил 7 голов и сделал один ассист.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2022, 19:01 4
Команда Хосепа Гвардиолы сумела выиграть благодаря пенальти
Футбол | 05 ноября 2022, 10:27 1
Бразилец не готов возвращаться в охваченную войной Украину
Футбол | 05.11.2022, 21:33
Футбол | 05.11.2022, 04:39
Футбол | 06.11.2022, 00:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Другие виды
04.11.2022, 10:10 13
04.11.2022, 06:40 1
Бокс
04.11.2022, 00:05 6
05.11.2022, 10:59 8
04.11.2022, 02:37 2
04.11.2022, 19:30 6