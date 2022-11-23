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  4. Соболева проиграла на старте турнира ITF в Греции
ITF
23 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 10:21
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0

Соболева проиграла на старте турнира ITF в Греции

Анастасия не смогла пробиться во второй круг основы

23 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 10:21
70
0
Соболева проиграла на старте турнира ITF в Греции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева проиграла на старте грунтового 25-тысячника ITF в Греции.

В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, уступила болгарке Юлии Терзийской.

Ираклион. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Юлия Терзийска (Болгария) – 2:6, 1:6

На прошлой неделе на аналогичном турнире в Ираклионе Соболева дошла до второго круга, где уступила лидеру посева.

Во втором раунде Терзийска сыграет с седьмой сеяной японкой Мисаки Мацудой.

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Источник Sport.ua
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