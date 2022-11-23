Соболева проиграла на старте турнира ITF в Греции
Анастасия не смогла пробиться во второй круг основы
Украинская теннисистка Анастасия Соболева проиграла на старте грунтового 25-тысячника ITF в Греции.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, уступила болгарке Юлии Терзийской.
Ираклион. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Юлия Терзийска (Болгария) – 2:6, 1:6
На прошлой неделе на аналогичном турнире в Ираклионе Соболева дошла до второго круга, где уступила лидеру посева.
Во втором раунде Терзийска сыграет с седьмой сеяной японкой Мисаки Мацудой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 5-м туре командного чемпионата мира Украина сыграла вничью с Нидерландами
Sport.ua представляет «аргентинский» квартет катарского Мундиаля