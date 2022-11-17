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ITF
17 ноября 2022, 15:40 |
495
0

Украинская теннисистка разгромно проиграла на турнире в Греции

Анастасия Соболева не смогла выйти в четвертьфинал 25-тысячника в Ираклионе

17 ноября 2022, 15:40 |
495
0
Украинская теннисистка разгромно проиграла на турнире в Греции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская 18-летняя теннисистка Анастасия Соболева (WTA 798) в 1/8 финала грунтового 25-тысячника в Ираклионе (Греция) разгромно уступила Катарине Хобгарски (Германия, WTA 206) в двух сетах за 1 час и 5 минут.

ITF W25 Ираклион. Грунт. 1/8 финала

Катарина Хобгарски (Германия) [1] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:1, 6:1

Отметим, что Хобгарски является первой сеяной турнира.

Ранее Анастасия Соболева выиграла у Лии Каратанчевой после проигранного сета со счетом 0:6.

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Анастасия Соболева ITF Ираклион
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Источник Sport.ua
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