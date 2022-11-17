ITF17 ноября 2022, 15:40 |
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Украинская теннисистка разгромно проиграла на турнире в Греции
Анастасия Соболева не смогла выйти в четвертьфинал 25-тысячника в Ираклионе
17 ноября 2022, 15:40 |
495
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Украинская 18-летняя теннисистка Анастасия Соболева (WTA 798) в 1/8 финала грунтового 25-тысячника в Ираклионе (Греция) разгромно уступила Катарине Хобгарски (Германия, WTA 206) в двух сетах за 1 час и 5 минут.
ITF W25 Ираклион. Грунт. 1/8 финала
Катарина Хобгарски (Германия) [1] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:1, 6:1
Отметим, что Хобгарски является первой сеяной турнира.
Ранее Анастасия Соболева выиграла у Лии Каратанчевой после проигранного сета со счетом 0:6.
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