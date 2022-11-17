Соболева выиграла матч после проигрыша первого сета со счетом 0:6

Украинская теннисистка Анастасия Соболева успешно стартовала в основной сетке 25-тысячника ITF в Греции.

В первом круге основы украинка, которая преодолела сито квалификации, отыгралась у болгарки Лии Каратанчевой после проигрыша первой партии со счетом 0:6.

Ираклион. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 0:6, 6:4, 6:4

Во втором круге Соболева сыграет с первой сеяной Катариной Хобгарски из Германии.