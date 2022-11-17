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  4. Соболева выиграла матч после проигрыша первого сета со счетом 0:6
ITF
17 ноября 2022, 10:34 |
289
0

Соболева выиграла матч после проигрыша первого сета со счетом 0:6

Анастасия пробилась во второй круг соревнований в Греции

17 ноября 2022, 10:34 |
289
0
Соболева выиграла матч после проигрыша первого сета со счетом 0:6
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева успешно стартовала в основной сетке 25-тысячника ITF в Греции.

В первом круге основы украинка, которая преодолела сито квалификации, отыгралась у болгарки Лии Каратанчевой после проигрыша первой партии со счетом 0:6.

Ираклион. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 0:6, 6:4, 6:4

Во втором круге Соболева сыграет с первой сеяной Катариной Хобгарски из Германии.

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Анастасия Соболева Лия Каратанчева ITF Ираклион
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Источник Sport.ua
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